Аріс здобув розгромну перемогу в чемпіонаті Греції завдяки дублям Ідейє та Бруно Гами

Аріс знищив Волос у матчі 15-го туру чемпіонату Греції, а головними дійовими особами стали екс-зірки Динамо та Дніпра – Браун Ідейє та Бруно Гама.

Чемпіонат Греції 2019/20, 15-й тур

Аріс – Волос – 4:0

Голи: Ідейє, 12, 24, Бруно Гама, 30, (пен.), 61

Аріс дуже швидко вийшов вперед в рахунку завдяки голу Ідейє вже на 12-й хвилині. На 24 хвилині нігерієць подвоїв перевагу своєї команди, а ще через 6 хвилин Бруно Гама реалізував пенальті. В другій половині екс-хавбек Дніпра поставив крапку в матчі, забивши вже з гри. Додамо, що Ідейє був замінений на 57 хвилині, а от Бруно Гама провів увесь поєдинок на полі.

Девіч хотів би провести прощальний матч в Україні

Таким чином, Аріс набрав 21 очко та розташувався на 5 сходинці, Волос з 17 пунктами залишився одинадцятим.