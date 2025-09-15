Барселона знищила Валенсію в матчі 4-го туру Ла Ліги (6:0). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Вперше в XXI столітті два гравці Барселони (Рафінья і Роберт Лєвандовскі) оформили дубль, вийшовши на заміну. Бразилець з'явився на полі відразу після перерви замість Руні Байдаржі, а поляк замінив Феррана Торреса на 68-й хвилині.

Зрештою Рафіньї знадобилося 21 хвилина, щоб двічі розписатися у воротах Хулена Агірресабали, а Лєвандовскі – 18 хвилин.

Також своїм дублем у цій зустрічі відзначився Фермін Лопес – він забив у кожному з таймів.