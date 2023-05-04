Інтер розгромив Верону на виїзді з рахунком 6:0. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Інтер розбив Верону на її полі, і ця домашня поразка стала для Еллас найбільшою в клубній історії. Як інформує Opta, раніше Верона ніколи не пропускала більше п'яти м'ячів у домашній зустрічі.

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Нев'янучий Едін Джеко оформив у цій зустрічі свій третій дубль у цьому розіграші Серії А. Востаннє боснійський бомбардир забивав по два м'ячі щонайменше у трьох матчах чемпіонату у сезоні 2017/18, коли виступав за Рому. Мабуть, Лаутаро Мартінес мав рацію, коли стверджував, що під кінець сезону Інтер набрав оптимальну форму.

До слова, сам аргентинець відзначився в цій зустрічі дублем і гольовою передачею.