Дубль захисника-бомбардира у відеоогляді матчу Австрія – Туреччина – 1:2
У вівторок, 2 липня, Туреччина несподівано обіграла Австрію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.
"Я не можу не ставити Гюлера до складу, він робить різницю", – зазначав перед грою з Австрією головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла. У матчі 1/8 фіналу маску героя одягнув інший футболіст – завдяки своєму дублю різницю зробив центральний захисник Меріх Деміраль.
Туреччина дублем несподіваного героя вибила Австрію з Євро – стандарти вирішили все
Гравець Аль-Ахлі двічі успішно сходив у чужий штрафний майданчик на стандарти – і двічі забив. Він став лише другим гравцем збірної Туреччини, який зумів забити на чемпіонатах Європи двічі в одному матчі. Раніше подібне вдавалося тільки Ніхату Кахвечі на Євро-2008. Також Деміраль став першим захисником, який оформив дубль у матчах плей-офф великих турнірів після гравця збірної Франції Ліліана Тюрама (у ворота збірної Хорватії у півфіналі ЧС-1998). У випадку з другим голом Деміралю асистував одноклубник Андрія Луніна по Реалу Арда Гюлер – Монтелла мав рацію.
Австрійці змогли відповісти лише точним ударом Міхаеля Грегоріча.