"Я не можу не ставити Гюлера до складу, він робить різницю", – зазначав перед грою з Австрією головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла. У матчі 1/8 фіналу маску героя одягнув інший футболіст – завдяки своєму дублю різницю зробив центральний захисник Меріх Деміраль.

Туреччина дублем несподіваного героя вибила Австрію з Євро – стандарти вирішили все

Гравець Аль-Ахлі двічі успішно сходив у чужий штрафний майданчик на стандарти – і двічі забив. Він став лише другим гравцем збірної Туреччини, який зумів забити на чемпіонатах Європи двічі в одному матчі. Раніше подібне вдавалося тільки Ніхату Кахвечі на Євро-2008. Також Деміраль став першим захисником, який оформив дубль у матчах плей-офф великих турнірів після гравця збірної Франції Ліліана Тюрама (у ворота збірної Хорватії у півфіналі ЧС-1998). У випадку з другим голом Деміралю асистував одноклубник Андрія Луніна по Реалу Арда Гюлер – Монтелла мав рацію.

Австрійці змогли відповісти лише точним ударом Міхаеля Грегоріча.