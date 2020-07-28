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Дубль Яремчука та гол Пластуна допомогли Генту розгромити Метц

21:18 - Читать на русском
Дубль Яремчука та гол Пластуна допомогли Генту розгромити Метц
Яремчук і Пластун / фото із соцмереж

Українські легіонери бельгійського Гента Ігор Пластун і Роман Яремчук із контрольних матчів вирішили довести, що і в новому сезоні будуть лідерами команди.

Контрольні матчі

Гент – Метц – 3:0

Голи: Яремчук, 13, 21, Пластун, 64

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"Буйволи" відкрили рахунок уже в дебюті поєдинку, коли Роман Яремчук після серії рикошетів ударом із льоту пробив кіпера метрів із восьми. Ще в першому таймі український форвард оформив дубль. Цього разу вихованець Динамо пробив за діагоналлю у ближній кут після скидки партнера.

Добив Метц уже в другому таймі інший українець – Ігор Пластун, який довів рахунок до розгромного на 64-й хвилині. Ще один підопічний Андрія Шевченка в "синьо-жовтій" дружині – Роман Безус – хоч і взяв участь у спарингу, та результативними діями не відзначився.

Відео першого гола Яремчука:

Відео другого гола Яремчука:

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Теги
Метц Метц Бельгія Відеоновини Роман Роман Яремчук Українці за кордоном Ігор Ігор Пластун Гент Гент
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