Дубль Яремчука та гол Пластуна допомогли Генту розгромити Метц

Контрольні матчі
Гент – Метц – 3:0
Голи: Яремчук, 13, 21, Пластун, 64
Гент має намір добре заробити на продажі Яремчука – відомий план клубу щодо українця
"Буйволи" відкрили рахунок уже в дебюті поєдинку, коли Роман Яремчук після серії рикошетів ударом із льоту пробив кіпера метрів із восьми. Ще в першому таймі український форвард оформив дубль. Цього разу вихованець Динамо пробив за діагоналлю у ближній кут після скидки партнера.
Добив Метц уже в другому таймі інший українець – Ігор Пластун, який довів рахунок до розгромного на 64-й хвилині. Ще один підопічний Андрія Шевченка в "синьо-жовтій" дружині – Роман Безус – хоч і взяв участь у спарингу, та результативними діями не відзначився.
Відео першого гола Яремчука:
Відео другого гола Яремчука: