Товариський матч 25 березня 2025

Польща U-21 – Україна U-21 – 3:2

Голи: Влодарчик, 49, Форнальчик, 78, Шимчак, 89 – В'юнник, 19, 67

Збірна України повела в рахунку на 19-й хвилині – В'юнник отримав м'яч після винесення від захисника, опинився перед захисником, хитнув його і пробив у ближній кут з лінії штрафного – воротар не зміг зреагувати. Брагару дивом не подвоїв перевагу, але м'яч після його пострілу влетів у стійку та покотився по лінії воріт.

Україна віддала Польщі тріумф у перестрілці – Бражко та ще один футболіст збірної привезли 3 голи, дубля В'юнника замало

Польща відігралась після перерви. Бражко втратив м'яч перед власним карним, який відлетів в напрямку воріт України. Влодарчик оббіг захисника та потужно пробив повз воротаря – 1:1! В'юнник знову вивів Україну вперед – Яцик віддав класну розрізну передачу, а форвард одразу пробив у ближній. Польща знову відігралась після помилки "синьо-жовтих". Салюк примудрився послизнутись, коли приймав м'яч, Форнальчик його обікрав та реалізував вихід віч-на-віч. А наприкінці гри Салюк та Єрмаков не розібрались у легкій ситуації, м'яч дістався до Шимчака, який і покотив у порожні ворота.