Ювентус і Борусія влаштували перестрілку в Турині на стадіоні Альянц (4:4). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч між Ювентусом і Борусією Д став лише другим в історії Ліги чемпіонів УЄФА, в якому в других таймах було забито вісім голів. Вперше це сталося в матчі Баварія – Динамо (Загреб) у вересні 2024 року. Мюнхенці тоді перемогли з рахунком 9:2, і гол Рафаела Геррейро на 33-й хвилині став єдиним, який був забитий у першому таймі.

Ювентус уникнув поразки у трилері з Борусією Д – 8 голів у таймі Ліги чемпіонів

У Турині відзначилися сім гравців: Влаховіч, вийшовши на заміну, оформив дубль. Крім нього за Юве забили Їлдіз та Келлі. У складі Борусії Д відзначилися Адейємі, Нмеча, Коуту і Бенсебаїні (з пенальті).