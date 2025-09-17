Дубль Влаховіча і помилка Ді Грегоріо у відеоогляді матчу Ювентус – Борусія Д – 4:4
Ювентус і Борусія влаштували перестрілку в Турині на стадіоні Альянц (4:4). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
63’ Кенан Їлдіз
67’ Душан Влаховіч
90’ Ллойд Келлі
90’ Душан Влаховіч
52’ Карім Адейємі
65’ Фелікс Нмеча
74’ Ян Коуту
86’ Рамі Бенсебаїні
Матч між Ювентусом і Борусією Д став лише другим в історії Ліги чемпіонів УЄФА, в якому в других таймах було забито вісім голів. Вперше це сталося в матчі Баварія – Динамо (Загреб) у вересні 2024 року. Мюнхенці тоді перемогли з рахунком 9:2, і гол Рафаела Геррейро на 33-й хвилині став єдиним, який був забитий у першому таймі.
Ювентус уникнув поразки у трилері з Борусією Д – 8 голів у таймі Ліги чемпіонів
У Турині відзначилися сім гравців: Влаховіч, вийшовши на заміну, оформив дубль. Крім нього за Юве забили Їлдіз та Келлі. У складі Борусії Д відзначилися Адейємі, Нмеча, Коуту і Бенсебаїні (з пенальті).
