Вінгер Динамо Беньямін Вербіч дублем приніс перемогу збірній Словенії над Ізраїлем у матчі відбору Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Євро-2020, кваліфікація, 6 тур

Словенія – Ізраїль – 3:2

Голи: Вербіч, 43, 90, Безяк, 66 – Натхо, 50, Зехаві, 63

Перестрілка між збірними Словенії та Ізраїлю закінчилась на користь господарів. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Беньямін Вербіч – "динамівець" завершив зразкову контратаку балканців. Манор Соломон вирішив не стояти осторонь і також відзначився результативною дією – вінгер Шахтаря зробив чудову подачу з кутового на Бібраса Натхо, який і зрівняв рахунок.

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У середині другого тайму команди обмінялися голами Зехаві та Безяка, а крапку в матчі на останній хвилині поставив все той же Вербіч. Легіонер Динамо забив свій другий м'яч і приніс Словенії вкрай важливу перемогу. Збірна Беньяміна виграла третій матч поспіль і піднялася на друге місце групи G.