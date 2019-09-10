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Дубль Вербіча та асист Соломона у відеоогляді матчу Словенія –​​​​​​​ Ізраїль –​​​​​​​ 3:2

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Дубль Вербіча та асист Соломона у відеоогляді матчу Словенія –​​​​​​​ Ізраїль –​​​​​​​ 3:2
Беньямін Вербіч / Федерація футболу Словенії

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч дублем приніс перемогу збірній Словенії над Ізраїлем у матчі відбору Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу.

 

Євро-2020, кваліфікація, 6 тур

Словенія – Ізраїль – 3:2

Голи: Вербіч, 43, 90, Безяк, 66 – Натхо, 50, Зехаві, 63

Перестрілка між збірними Словенії та Ізраїлю закінчилась на користь господарів. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Беньямін Вербіч – "динамівець" завершив зразкову контратаку балканців. Манор Соломон вирішив не стояти осторонь і також відзначився результативною дією – вінгер Шахтаря зробив чудову подачу з кутового на Бібраса Натхо, який і зрівняв рахунок.

Євро-2020, кваліфікація: Вербіч дублем приніс важливу перемогу Словенії, Кадар програв з Угорщиною, де Брюйне у вогні

У середині другого тайму команди обмінялися голами Зехаві та Безяка, а крапку в матчі на останній хвилині поставив все той же Вербіч. Легіонер Динамо забив свій другий м'яч і приніс Словенії вкрай важливу перемогу. Збірна Беньяміна виграла третій матч поспіль і піднялася на друге місце групи G.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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