Лестер на виїзді розгромно переміг Вест Бромвіч. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лестер у першому турі здобув яскраву перемогу над Вест Бромвічем на виїзді з рахунком 0:3, а Джеймі Варді став головним героєм поєдинку.

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Проте побиття "дроздів" розпочав не він – на 56 хвилині Кастань відзначився головою. А от Варді двічі забив з пенальті на 75 та 84 хвилинах. 0:3 – більш ніж впевнена перемога "лисиць".