Дубль Варді у відеоогляді матчу Вест Бромвіч – Лестер – 0:3
21:53 - Читать на русском
Лестер на виїзді розгромно переміг Вест Бромвіч. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Тімоті Кастань 57’
Джеймі Варді 73’
Джеймі Варді 83’
57’ Тімоті Кастань
73’ Джеймі Варді
83’ Джеймі Варді
Лестер у першому турі здобув яскраву перемогу над Вест Бромвічем на виїзді з рахунком 0:3, а Джеймі Варді став головним героєм поєдинку.
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Проте побиття "дроздів" розпочав не він – на 56 хвилині Кастань відзначився головою. А от Варді двічі забив з пенальті на 75 та 84 хвилинах. 0:3 – більш ніж впевнена перемога "лисиць".
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