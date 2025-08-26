Дубль Тюрама у відеоогляді матчу Інтер – Торіно – 5:0
Інтер розгромив Торіно в матчі 1-го туру Серії А. Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Крістіан Ківу став першим тренером в історії Інтера, який здобув перемогу з різницею в мінімум п'ять голів у своєму дебютному матчі Серії А. Цього вечора "нерадзуррі" вдавалося все: Тюрам оформив дубль, а Бастоні, Мартінес і Бонні забили по голу.
Інтер знищив Торіно – парад індивідуальних помилок, дубль Тюрама, гол новачка
Тюрам став одним з чотирьох гравців Інтера, які забили мінімум два рази більше одного гола в Серії А у ворота Торіно після Джузеппе Меацци (чотири), Роберто Бонінсеньї та Вірджіліо Левратто (обидва – по два). У француза таких голів вже шість.
