Зоря розгромно поступилася Колосу в 22 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Підопічні Младена Бартуловіча зазнали розгромної поразки в грі 22 туру УПЛ проти ковалівського Колоса.

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В першому таймі луганському клубу попри червону для Тронтеля вдавалося стримувати тиск, але під перерву Цуріков все ж пробив Сапутіна.

Після перерви господарі поєдинку дещо поплили й Цуріков оформив дубль. А вже на 63-й хвилині Оріховський зробив рахунок розгромним.

За результатами зустрічі Зоря посідає 8 місце в таблиці, а Колос зумів піднятися із зони вильоту і тепер на 12-й сходинці УПЛ.

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