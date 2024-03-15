Львівські Карпати у товариському матчі розписали бойову нічию з Шахтарем (2:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Вже на 1-й хвилині Костенко шокував Шахтар, відкривши рахунок у матчі після передачі Ігора Невеша. Ще до середини тайму "гірники" відігрались – Цуканов віддав передачу на хід Траоре, той увірвався у штрафний і прошив кіпера Карпат. За трохи донеччани подвоїли свою перевагу, але гол скасували через офсайд.

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В середині тайму Лассіна оформив дубль, скориставшись помилкою Векляка. Незадовго до перерви Костенко міг забивати вдруге, але з вигідної позиції замкнув простріл повз ліву стійку. Відігрались Карпати на 75 хвилині – Булеза заробив пенальті, який чітко реалізував бразильський новачок Аріельсон. На останніх хвилинах "леви" могли вигризати перемогу, але з потужним ударом Булези впорався кіпер донеччан.

Як наслідок, бойова нічия, яка стала останнім випробуванням Карпат перед стартом другої частини сезону – першим суперником львів'ян у Чемпіонській групі Першої ліги 23 березня буде Полтава.

Карпати і Шахтар зіграли внічию – гол на першій хвилині, дубль Траоре та вилучення Маркевича