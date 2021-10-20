Ліверпуль на виїзді перестріляв Атлетіко у поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Старт поєдинку був за Ліверпулем – спочатку відзначився Салах, який змістився з флангу, обігравши трьох суперників, та пробив по воротах (хоча вирішальний дотик до м'яча зробив Мілнер). Через 5 хвилин Кейта класним пострілом подвоїв перевагу "червоних".

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Втім, Грізманн ще до перерви відіграв два голи, спочатку вдало підставившись під сильний пас Коке, а потім точно пробив у дальній кут. Початок другого тайму – і Антуан знову в епіцентрі подій. Француз прямою ногою влучив у голову Фірміно, за що отримав червону картку. Ліверпуль скористався цим, вирішальний гол забив Салах з пенальті.

Таким чином, мерсисайдці набрали 9 очок та очолюють групу B, Атлетіко з 4 пунктами розташувався на другій сходинці.