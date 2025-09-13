Арсенал розгромив Ноттінгем Форест у четвертому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24"

Арсенал без проблем впорався з Ноттінгемом Форест. "Каноніри" розпочали побиття суперника на 32 хвилині. М'яч відлетів до Мартіна Субіменді, який потужним ударом відправив його у сітку.

Арсенал знищив Ноттінгем на очах Теда Лассо, але втратив лідера – Субіменді зробив дубль, конкурент Зінченка привіз гол

По перерві Езе, новачок Арсенала, в класній атаці віддав на Дьокереша, а шведський форвард вже подвоїв перевагу, випередивши захисника. На 79 хвилині Субіменді оформив дубль. Троссар навісив у штрафний майданчик, а Мартін вдало відгукнувся на передачу.