Атлетіко приймав Сельту в рамках 22-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Гості несподівано відкрили рахунок у зустрічі, але ще до свистка на перерву Луїс Суарес вирівняв становище.

Сельта завдяки голу екс-зірки Шахтаря на останніх хвилинах вирвала нічию в Атлетіко – не врятував навіть дубль Суареса

Уругваєць не мав наміру зупинятись на цьому і на старті другого тайму вивів Атлетіко вперед. Коли здавалось, що перемога вже у кишені господарів, нічию врятував Факундо Феррейра. Екс-гравець Шахтаря замкнув простріл з правого флангу.

Попри втрату очок Атлетіко впевнено лідирує у таблиці Прімери, випереджаючи Барсу на 8 очок, Сельта – 10-та.

Барселона перемогла Бетіс у перестрілці з п'ятьма голами – Мессі знову воскресив атаку, а оборона тягне "кулес" на дно