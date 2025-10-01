У ніч на 1 жовтня відбувся матч МЛС, в якому Інтер Маямі програв Чикаго Файр (3:5). Звіт про гру та огляд зустрічі – в цій новині "Футбол 24".

МЛС

Інтер Маямі – Чикаго Файр – 3:5

Голи: Авілес, 39, Суарес, 57, 74 – Д'Авілла, 11, Дін, 32, Куаме, 43, Рейнольдс, 80, Гутьєррес, 83

Інтер Маямі несподівано програв Чикаго Файр. Команда Ліонеля Мессі влаштувала божевільну перестрілку з суперниками, але втратила нічию в кінцівці матчу. Чикаго спершу вів 2:0, а потім 3:1, але дубль Луїса Суареса подарував Інтеру надію.

Зрештою Рейнольдс на 80-й та Гутьеєрес на 83-й хвилині забили вирішальні голи. У підсумку – 5:3 на користь Чикаго Файр. Ліонель Мессі в цій грі результативними діями не відзначався, хоч і провів на полі увесь матч.

