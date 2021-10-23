Верес без особливих проблем зумів здолати Маріуполь у 12-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

У першому таймі і рівняни, і маріупольці забили зусиллями Сергійчука і Кащука відповідно, але обидва м'ячі не були зараховані через положення поза грою.

Верес із дублем Шестакова впевнено здолав Маріуполь і наблизив відставку Маркевича

Натомість по перерві Михайло Шестаков оформив свій дебютний дубль в УПЛ: спершу вдало зіграв на добиванні, а потім перестрибнув усіх оборонців та відзначився головою. Верес набрав 18 очок і піднявся на восьму сходинку, Маріуполь з чотирма пунктами пасе задніх.