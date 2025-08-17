Кудрівка перемогла Полтаву (3:1) у третьому турі УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Казка Кудрівки в УПЛ продовжуються. "Селяни" оформили свою другу перемогу в сезоні, здолавши Полтава.

Кудрівка перемогла Полтаву, забивши три голи в битві дебютантів – "селянам" допоміг спірний пенальті

Двічі у матчі забивав Владислав Шаповал і обидва рази це було з пенальті. Також відзначився Олександр Козак. Полтава змогла врятуватися від розгрому лише в компенсований час – Артем Онищенко розмочив рахунок. У підсумку 3:1 на користь Кудрівки.