Дубль Шаповала з пенальті у відеоогляді матчу Кудрівка – Полтава – 3:1
Кудрівка перемогла Полтаву (3:1) у третьому турі УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Казка Кудрівки в УПЛ продовжуються. "Селяни" оформили свою другу перемогу в сезоні, здолавши Полтава.
Двічі у матчі забивав Владислав Шаповал і обидва рази це було з пенальті. Також відзначився Олександр Козак. Полтава змогла врятуватися від розгрому лише в компенсований час – Артем Онищенко розмочив рахунок. У підсумку 3:1 на користь Кудрівки.
