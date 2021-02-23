Ювентус приймав Кротоне в рамках 23-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Ювентус прогнозовано без особливих зусиль впорався з Кротоне. Героєм зустрічі став Кріштіану Роналду.

Ювентус завдяки дублю Роналду знищив Кротоне та піднявся на третю сходинку Серії А

36-річний португалець відзначився дублем, забивши два схожі м'ячі головою. Потрібно згадати, що окрім забитих м'ячів, Роналду також примудрився змарнувати низку хороших нагод. Крапку у матчі поставив молодий талант туринців Вестон Маккені.

Перемога дозволила Юве піднятись на третю сходинку, Кротоне залишився на дні таблиці.

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