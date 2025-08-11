Аль-Наср програв іспанській Альмерії в товариській грі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариська зустріч

Альмерія – Аль-Наср – 3:2

Голи: Аррібас. 6, Ембарба, 43, 61 – Роналду, 17, 39 (пен.)

Кріштіану Роналду оформив два голи у ворота Альмерії в товариському матчі. Попри дубль легендарного португальця Аль-Наср зазнав поразки від представника іспанської Сегунди.

Спочатку Кріштіану завершив ефектну комбінацію команди, зрівнявши рахунок з передачі зіркового Садіо Мане.

Вже на 39-й хвилині Роналду майстерно підчатував голкіпера суперника і заробив пенальті, який успішно реалізував.

На другий тайм 40-річний португалець вже не вийшов і Альмерія змогла вирвати перемогу з рахунком 3:2. Відзначимо, що в цьому матчі за команду з Ріяду дебютував колишній лідер Барселони – Іньїго Мартінес. 34-річний іспанець вийшов у стартовому складі Аль-Насра і був замінений на 73-й хвилині.