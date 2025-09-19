Недарма Гансі Флік перед цією грою відзначав, що у англійця Маркуса Рашфорда буде сильна мотивація повернутися до Англії і показати, на що він здатний. Без травмованого Ламіна Ямаля форвард збірної Англії продемонстрував свої найсильніші сторони, оформивши дубль.

Барселона втримала важку перемогу над Ньюкаслом – Рашфорд переломив гру, оформивши дебютний дубль за "блаугранас"

Маркус посів перше місце у складі Барселони за ударами (6), дотиками у штрафному майданчику суперника (10), обведеннями (5) і виграним володінням м'ячем (6). Він став першим гравцем Барселони, який набрав такі показники в одному матчі Ліги чемпіонів з часів Ліонеля Мессі в 2015 році.

В цілому ці голи стали для Рашфорда шостим і сьомим у ворота Ньюкасла. Більше він забивав у ворота тільки одного клубу – Лестера (8).