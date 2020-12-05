У рамках 10-го туру німецької Бундесліги Герта переграла Уніон у столичному дербі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Рахунок у двобої вдалося відкрити гостям. На 20-й хвилині Тайво Авоньї отримав на лінії штрафного пас від Інгвартсена й наважився пробити в оточенні двох оборонців.

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Хтозна, як розгорнулися б події, якби вже за три хвилини Роберт Андріх не пішов відпочивати достроково за безглуздий фол. Кількісну перевагу Герта реалізувала в другому таймі. Спочатку Петер Пекарік класно зіграв на добиванні. А потім дубль оформив Кшиштоф Пйонтек. Поляк спершу чудово зорієнтувався у карній зоні й пробив Луте, а згодом розкішно поклав з льоту з 20-ти метрів.

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