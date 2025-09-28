Шахтар розгромив Рух (4:0) у матчі сьомого туру УПЛ. Відео голів та огляд зустрічі дивіться у цій новині на "Футбол 24".

На 12-й хвилині Мейрелліш не реалізував момент після прострілу Педро Енріке. Втім, незабаром бразилець виправився, пробивши у ближній кут після скидання Бондаренка. Незадовго після цього Марлон Гомес знайшов пасом Коноплю, а той викотив м'яч Педрінью – 2:0.

Шахтар впевнено переміг Рух та випередив Динамо на вершині – дебютний гол літнього новачка в УПЛ, нова краса від Ізакі

На початку другого тайму Педрінью у контратаці втік від захисників Руха та реалізував вихід віч-на-віч. Наприкінці основного часу Ізакі пройшов двох гравців команди суперника, обігрався з Бондарем та забив четвертий гол Шахтаря. Донеччани здобули розгромну перемогу та очолили турнірну таблицю УПЛ.

