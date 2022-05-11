Дубль Обамеянга та рекорд вівторка у відеоогляді матчу Барселона – Сельта – 3:1
09:43 - Читать на русском
Барселона обіграла Сельту у 36-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
30’ Мемфіс Депай
Яго Аспас 50’
Джейсон Мурільйо 58’
30’ Мемфіс Депай
50’ Яго Аспас
58’ Джейсон Мурільйо
Депай відкрив рахунок у зустрічі, після чого Обамеянг оформив легкий дубль протягом 7 хвилин. Сельта відквитала один м'яч після невдалої передачі Тер Штегена й залишилась у меншості.
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Барселона довела матч до перемоги, що дозволило їй закріпитись на другій сходинці із 72-ма пунктами й встановити рекорд Прімери: каталонці жодного разу не програли у 33 матчах (23 звитяги, 10 мирових), які проводились у вівторок. "Кельти" ж залишились одинадцятими з 43 очками.
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