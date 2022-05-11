Барселона обіграла Сельту у 36-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Депай відкрив рахунок у зустрічі, після чого Обамеянг оформив легкий дубль протягом 7 хвилин. Сельта відквитала один м'яч після невдалої передачі Тер Штегена й залишилась у меншості.

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Барселона довела матч до перемоги, що дозволило їй закріпитись на другій сходинці із 72-ма пунктами й встановити рекорд Прімери: каталонці жодного разу не програли у 33 матчах (23 звитяги, 10 мирових), які проводились у вівторок. "Кельти" ж залишились одинадцятими з 43 очками.