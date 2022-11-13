Ліверпуль вже на 5 хвилині відкрив рахунок у зустрічі: Фірміно головою замкнув навіс Робертсона зі штрафного. "Святі" відповіли у подібній манері – Че Адамс головою переправив м'яч у ворота після подачі Ворд-Прауза.

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Мерсисайдці досить швидко знову повели в рахунку. Елліотт класно закинув до штрафного, а Нуньєс в дотик переправив м'яч у ворота. Ліверпуль міг забивати ще, але Базуну врятував після удару Фірміно. Голкіперу не вдалось завадити Дарвіну оформити дубль – уругваєць в падінні замкнув простріл Робертсона та поставив крапку в зустрічі.