Португалія приймала Швецію в рамках 4-го раунду Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Швеція ще не здобувала очок у поточному розіграші Ліги націй і зустріч з португальцями не стала виключенням.

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Відкрив рахунок у матчі Бернарду Сілва, а далі за справу взявся півзахисник господарів Діогу Жота, хавбек Ліверпуля відзначився дублем. Гості не зуміли відповісти навіть голом престижу.

Португальці очолюють групу А3, випереджаючи Францію за додатковими показниками, Швеція залишається на дні таблиці.

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