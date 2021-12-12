Леверкузенці мали шанс наблизитися до Борусії Д, але з тріском провалилися. Хоча все починалося чудово – Патрік Шик оформив дубль. Однак Айнтрахт зумів відповісти аж п'ять разів.

Айнтрахт несподівано розгромив Байєр, відігравшись після 0:2, Гройтер Фюрт здолав Уніон і здобув першу перемогу в сезоні

Водночас Шик увірвався в топ найкращих бомбардирів сезону в топ-чемпіонатах. Тепер у активі Чеха 14 голів (стільки ж у Салаха), а більше лише у Влаховіча (15) та Лєвандовскі (16). Щоправда, форвард Байєра зіграв лише 12 матчів, що робить його ефективнішим за конкурентів.