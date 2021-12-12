Дубль найефективнішого форварда Європи у відеоогляді матчу Айнтрахт – Байєр – 5:2
21:39 - Читать на русском
Айнтрахт перестріляв Байєр в рамках 15-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
24’ Тута
30’ Єспер Ліндстрьом
50’ Еван Н'Діка
66’ Крістіан Якіч
76’ Джібріль Соу
Патрік Шик 5’
Патрік Шик 21’
5’ Патрік Шик
21’ Патрік Шик
24’ Тута
30’ Єспер Ліндстрьом
50’ Еван Н'Діка
66’ Крістіан Якіч
76’ Джібріль Соу
Леверкузенці мали шанс наблизитися до Борусії Д, але з тріском провалилися. Хоча все починалося чудово – Патрік Шик оформив дубль. Однак Айнтрахт зумів відповісти аж п'ять разів.
Айнтрахт несподівано розгромив Байєр, відігравшись після 0:2, Гройтер Фюрт здолав Уніон і здобув першу перемогу в сезоні
Водночас Шик увірвався в топ найкращих бомбардирів сезону в топ-чемпіонатах. Тепер у активі Чеха 14 голів (стільки ж у Салаха), а більше лише у Влаховіча (15) та Лєвандовскі (16). Щоправда, форвард Байєра зіграв лише 12 матчів, що робить його ефективнішим за конкурентів.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter