Лехія – Шахтар – 2:3

Гол: Діабате, 12, Оконьєвскі, 90+2 – Мудрик, 7 (п), 58, Кеда, 90+4

Шахтар випустив на поле юного уболівальника з Маріуполя, і він забив переможний гол – надемоційне відео

Кілька днів тому Шахтар розпочав серію товариських матчів у Європі поразкою від Олімпіакоса. Проти Легії була зовсім інша гра. Підопічні Роберто Де Дзербі домінували і до останнії хвилин вели у рахунку, але поляки змогли відігратися.

Схоже, це було заплановано, адже після цього на полі з'явився 12-річний Дмитро Кеда, який і забив переможний гол.

Шахтар обіграв Лехію: розкішний матч Мудрика і Ракицького, 12-річний хлопчик з Донеччини забив переможний гол