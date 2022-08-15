Альваро Мората так і не зміг знайти собі нову команду, але це зовсім не позначилося на його мотивації. Іспанець багато забивав у товариських матчах і результативно почав сезон Ла Ліги, оформивши дубль.

Атлетіко розгромив Хетафе завдяки трьом асистам Феліша, Атлетік під керівництвом Вальверде розписав нічию з Мальоркою

Ще одним героєм матчу проти Хетафе став Жоау Феліш. Саме португалець в обох випадках асистував Мораті, а потім віддав ще одну результативну передачу – на Грізманна. Цікаво, що у минулому сезоні чемпіонату Іспанії в активі португальця було лише 4 асисити.