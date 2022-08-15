Дубль Морати і хет-трик асистів Феліша у відеоогляді матчу Хетафе – Атлетіко – 0:3
23:15 - Читать на русском
Хетафе поступився Атлетіко в рамках 1-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Альваро Мората 15’
Альваро Мората 59’
Антуан Грізманн 75’
15’ Альваро Мората
59’ Альваро Мората
75’ Антуан Грізманн
Альваро Мората так і не зміг знайти собі нову команду, але це зовсім не позначилося на його мотивації. Іспанець багато забивав у товариських матчах і результативно почав сезон Ла Ліги, оформивши дубль.
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Ще одним героєм матчу проти Хетафе став Жоау Феліш. Саме португалець в обох випадках асистував Мораті, а потім віддав ще одну результативну передачу – на Грізманна. Цікаво, що у минулому сезоні чемпіонату Іспанії в активі португальця було лише 4 асисити.
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