Сербія яскраво переграла Люксембург у поєдинку кваліфікації ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Сербія мінімально переважала у першому таймі, але завершила його з перевагою у два м'ячі, які до свого активу записав Алєксандар Мітровіч.

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Подарував надію Люксембургу гравець Ворскли Олів'є Тілль, якому вдався красивий удар з льоту після пасу Жерсона Родрігеса. Але далі була чорна смуга – автогол Шани, вилучення представника Динамо Жерсона, який зараз орендований Труа, й результативний удар головою від Міленковіча.

Сербія здобула перемогу 4:1 й очолила групу А з десятьма заліковими балами, а Люксембург із шістьма очками залишився третім.

Відеоогляд першого тайму:

Відеоогляд другого тайму: