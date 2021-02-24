Барселона не зустріла опору у перенесеному матчі 1-го туру проти Ельче. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

"Блаугранас" у першому таймі мали перевагу над передостанньою командою Прімери, але м'ячів не забивали. По перерві Мессі голом розпочав розгром після пасу п'ятою від Брейтвейта.

Барселона розгромила Ельче – Мессі вирвався у лідери гонитви бомбардирів Ла Ліги

Вже за 20 хвилин Ліонель без спротиву оформив дубль. Де Йонг асистував, аргентинець прибрав захисника й перекинув голкіпера. За кілька миттєвостей Альба відзначився третім голом Барселони і поставив крапку у зустрічі.

Підопічні Кумана повернулись на третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від другого Реала на 2 залікові бали. Ельче залишився на 19 місці з 21 пунктом.