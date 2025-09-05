Відбулись чергові матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у Південній Америці. Результати та огляд зустрічей в цій новині на "Футбол 24".

Відбір до ЧС-2026, Південна Америка. 17-й тур

Аргентина – Венесуела 3:0

Голи: Мессі, 39, 80, Мартінес, 76.

Бразилія — Чилі 3:0

Голи: Естевао, 38, Пакета, 72, Гімараєс, 76

Колумбія — Болівія 3:0

Голи: Родрігес, 31, Кордоба, 74, Кінтеро, 83

Уругвай — Перу 3:0

Голи: Агірре, 14, Де Арраскаета, 58, Вінас, 80.

Парагвай — Еквадор 0:0

У ніч на 5 вересня відбувся 17-й тур південноамериканської кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Центральною подією стала зустріч Аргентини та Венесуели, яка завершилась тріумфом господарів із рахунком 3:0. Особлива увага була прикута до Ліонеля Мессі, котрий, імовірно, провів свою останню домашню гру у складі національної команди. Перед стартовим свистком капітан не зміг стримати сліз, а фанати розгорнули величезний банер із подякою легенді. У самому матчі Мессі відзначився дублем на 39-й та 80-й хвилинах, а ще один гол записав на свій рахунок Лаутаро Мартінес. Аргентина вже давно гарантувала собі першу сходинку у відборі – 38 очок.

Відеоогляд матчу Аргентина – Венесуела:

Бразилія також не відчула проблем у домашньому поєдинку. Команда Карло Анчелотті знищила Чилі 3:0. Естевао відкрив рахунок наприкінці першого тайму, після перерви Лукас Пакета подвоїв перевагу, а остаточний результат встановив Бруно Гімараєс.

Відеоогляд матчу Бразилія – Чилі:

Не відстала й Колумбія. Команда Нестора Лоренсо з таким самим рахунком 3:0 обіграла Болівію. Влучними ударами відзначилися Родрігес, Кордоба та Кінтеро. Завдяки трьом очкам колумбійці приєднались до числа збірних, які вже кваліфікувались на мундіаль.

Відеоогляд матчу Колумбія – Болівія:

Уругвай упевнено розібрався з Перу – 3:0. Голи забили Агірре, де Арраскаета та Вінас. Перемога дозволила "селесте" утримати другу позицію у відборі – 27 пунктів.

Відеоогляд матчу Уругвай – Перу:

Єдиний безгольовий матч туру відбувся між Парагваєм та Еквадором. Нічия 0:0 виявилась достатньою для обох команд, щоб гарантувати собі прямі путівки на ЧС-2026.

Відеоогляд матчу Парагвай – Еквадор:

Таким чином, шістка учасників чемпіонату світу-2026 від Південної Америки вже відома – Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія та Парагвай. Венесуела залишилась у зоні стикових матчів.

