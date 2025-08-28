Інтер Маямі здобув перемогу над Орландо Сіті (3:1) та пробився до фіналу Кубка ліг. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Кубок Ліг

Інтер Маямі – Орландо Сіті – 3:1

Голи: Мессі, 77 (пен.), 88, Сеговія, 90+1 – Пашаліч, 45+1

Мессі феєрично повернувся після травми, оформивши гол+пас за 6 хвилин – екс-зірки Барси принесли перемогу Інтер Маямі

У ніч на 28 серпня відбулись півфінальні матчі Кубка ліг, за підсумками якого визначилися учасники вирішального поєдинку. Одним із них став Інтер Маямі, який здобув важку перемогу над Орландо Сіті з рахунком 3:1.

Рахунок відкрив наприкінці першого тайму Марко Пашаліч (не плутати з тим, який досі феєрить у Серії А) після асисту екс-партнера українця Маліновського по Аталанті Луїса Мурієля. Таким чином Орландо Сіті вийшов уперед і був готовий здобути ще одну звитягу над командою Мессі. Нагадаємо, що нещодавно в матчі МЛС Орландо розгромив Інтер Маямі 4:1.

Але під завісу гри за справу взявся Ліонель Мессі. Спочатку 38-річний аргентинець реалізував пенальті, а потім приніс перемогу з асисту іншої легенди Барселони – Жорді Альби. Під кінець зустрічі крапку поставив Сеговія, скориставшись гольовим пасом Луїса Суареса. Фінальний рахунок – 3:1, і тепер Інтер Маямі крокує у фінал Кубка ліг, де зустрінеться із Сієтлом, який в іншому півфіналі переміг Лос-Анджелес Гелаксі.

Як улюблений гол Мессі став безсмертним завдяки мистецтву – унікальний витвір уже продають за нечувані мільйони