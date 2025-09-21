У ніч на 21 вересня у черговому турі МЛС відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

МЛС

Монреаль – Нью-Йорк Ред Буллз – 0:2

Голи: Паркер, 23, Чупо-Мотінг, 29

Коламбус Крю – Торонто – 1:1

Голи: Абу Алі, 16 – Лар'ї, 51

Інтер Маямі – ДС Юнайтед – 3:2

Голи: Альєнде, 35, Мессі, 66, 85 – Бентеке, 53, Марелл, 90+7

Нереалізований пенальті: Сільветті, 72

Мессі закликають наслідувати Бекхема – легенду можуть зробити власником клубу МЛС

Монреаль Геннадій Синчука програв Нью-Йорк Ред Буллз. Гості забили перший м'яч на 23-й хвилині після подачі з кутового. Незадовго після цього Чупо-Мотінг збільшив перевагу своєї команди. Далі рахунок гри не змінювався, Нью-Йорк РБ здобув виїзну перемогу. Геннадій Синчук відіграв весь матч. Українець мав декілька можливостей, щоб забити, але іноді йому не вистачало точності, або команду суперників рятував воротар.

Коламбус Євгена Чеберка не зміг обіграти Торонто. Абу Алі вивів Крю вперед на 16-й хвилині, але Торонто зміг відігратися на початку другого тайму. Коламбус намагався вирвати перемогу в матчі, але не вийшло. Євген Чеберко вийшов у стартовому складі та відіграв всі 90 хвилин.

Інтер Маямі здобув домашню перемогу над ДС Юнайтед. Господарі відкрили рахунок на 32-й хвилині завдяки голу Альєнде, але після перерви Бентеке відновив паритет. Втім, незабаром Мессі забив другий гол своєї команди після класного асисту Альби. На 85-й хвилині Мессі відзначився дублем, пробивши у дев'ятку з-за меж штрафного. ДС Юнайтед зміг лише скоротити відставання у компенсований час.