Монреаль Геннадія Синчука зустрівся з Інтером Маямі в МЛС. Відео голів і огляд матчу дивіться в цій новині на "Футбол 24".

МЛС, Регулярний чемпіонат

Монреаль Імпакт – Інтер Маямі – 1:4

Голи: Овусу, 2, – Альєнде, 30, Мессі, 44, 62, Сеговія, 60

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Інтер Маямі проводив свою першу гру після вильоту з Клубного чемпіонату світу. Поєдинок для Мессі та компанії розпочався невдало – вже на другій хвилині Монреаль забив, причому після помилки видатного аргентинця, який віддав невдалий пас захиснику. Овусу скористався шансом та відкрив рахунок у матчі.

Проте гравці Інтера Маямі змогли виправити ситуацію ще в першому таймі. Спочатку Тадео Альєнде забив ударом з-за меж штрафного, а наприкінці першої половини гри Ліонель Мессі вивів свою команду вперед. Зірковий нападник після скидання від Суареса змістився у карний майданчик Монреаля та пробив у дальній кут воріт.

У другому таймі Інтер Маямі закріпив свою перевагу, забивши ще двічі. На 60-й хвилині Теласко Сеговія відзначився шикарним голом від перекладини, а вже за дві хвилини Мессі встановив остаточний рахунок матчу – 4:1.

Український вінгер Монреаля Геннадій Синчук вийшов на поле на 80-й хвилині, замінивши Кейдена Кларка.