Реал продовжує переслідувати Барселону в турнірній таблиці Ла Ліги. Після перемоги каталонців над Вальядолідом "бланкос" мали дати свою відповідь у грі з Сельтою. І Реал це зробив, але питання до команди Карло Анчелотті все ж залишилися.

Реал ледь не зганьбився, ведучи 3:0 вдома проти Сельти – Гюлер оформив 1+1, дубль Мбаппе, а потім все пішло не так

Арда Гюлер здорово проявив себе в цей вечір: він забив сам і асистував на Кіліана Мбаппе, який оформив дубль. Ще по одній гольовій передачі відзначилися Джуд Беллінгем і Лукас Васкес.

Однак за рахунку 3:0 Реал кинув грати і ледь не поплатився за це. Сельта зусиллями Хаві Родрігеса і Сведберга відіграла два м'ячі і була близька до камбеку...