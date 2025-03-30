Український воротар Андрій Лунін через проблеми зі здоров'ям Куртуа потрапив до основного складу "вершкових". Втім, гра проти колишньої команди українця вийшла для Реала напрочуд важкою.

Лунін пропустив від Леганеса двічі, але дубль Мбаппе врятував Реал – "вершкові" перемогли й відірвались від Атлетіко

На 31-й хвилині Арда Гюлер впав у чужому штрафному майданику – арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. Пенальті взявся пробивати Мбаппе, француз зухвало "панєнкою" відправив м'яч у ворота. Втім, вже на 34-й хвилині рахунок знову став рівним. Оскар після прострілу віддав пас на Гарсію, який завдяки рикошету забив дуже легкий гол. На 41-й хвилині Оскар прострілив на лінію воротарсього, Раба першим дотиком пробив та забив другий м'яч Леганеса.

На 47-й хвилині Беллінгем завдав удару здалеку, Дмітровіч відбив перед собою, після добивання від Діаса м'яч влучив у перекладину, після чого Джуд у падінні зрівняв рахунок. На 76-й хвилині "вершкові" знову вийшли вперед. Мбаппе влучив у нижній кут після розіграшу штрафного. В підсумку, Реал переміг, відірвався від Атлетіко на 6 очок і наздогнав Барселону.