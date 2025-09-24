У рамках 6-го туру Ла Ліги 2025/26 було проведено два матчі за участі клубів з іспанського Леванту. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2025/26, 6-й тур

Леванте – Реал Мадрид – 1:4

Голи: Ейонг, 54 – Вінісіус, 28, Мастантуоно, 38, Мбаппе, 63 (пен), Мбаппе, 66

Севілья – Вільяреал – 1:2

Голи: Соу, 51 – Олувасеї, 17, Мікаутадзе, 86

Мадридський Реал продовжив переможну ходу по чемпіонату, спокійно розібравшись з Леванте на виїзді. Хоча матч починався не дуже добре – "жаби" створили дві гольових нагоди до 15-ї хвилини. Ромеро й Де Ла Фуенте пробивали з лінії воротарського, причому перший стріляв у ворота без Куртуа (перед ними залишились тільки захисники). М'яч пройшов поруч з дальньою та ближньою стійками.

Втім, навіть на цьому відрізку Мадрид відповідав гострими атаками, а вже із середини першого тайму "вершкові" почали домінувати. Вже на 20-й хвилині Вінісіус перевірив поперечину воріт Леванте, а на 28-й він же відкрив рахунок. Бразилець прийняв проникний пас від Вальверде й зовнішнім боком стопи поцілив під дальню штангу – 0:1!

Ще через десять хвилин Вінісіус доповнив протокол асистом, розігнавши контратаку з пасом на хід Мастантуоно. Франко увійшов на правий край карного майданчика та зарядив у ближню дев'ятку. 0:2! Це був його дебютний гол за Реал.

На старті другого тайму "жаби" навіть зробили спробу камбеку. Новачок Ейонг відквитав один гол на 54-й хвилині внаслідок вривання Ромеро. Той спробував подати з правого флангу штрафного, а м'яч рикошетом від Хейсена підскочив у повітря – і дугою перелетів Куртуа, впавши на голову нападнику Леванте. 1:2!

Реал миттєво увімкнувся, максимально оперативно знявши усі питання щодо переможця. Вже на 63-й хвилині Мбаппе заробив пенальті, який сам же й реалізував. Кіліан виконав "паненку". 1:3. На 66-й же хвилині Гюлер відкрився в опорній зоні, прийняв пас і видав фантастичну закидушку за спини захисникам – Мбаппе ж випередив їх та переграв голкіпера. 1:4!

Підопічні Хабі Алонсо створила ще декілька класних моментів, але нових голів не забивали. Про Леванте годі й говорити. Фінальний свисток зафіксував шосту поспіль перемогу "вершкових" у Ла Лізі – і сьому поспіль у всіх турнірах. Роботи!

У паралельній зустрічі Севілья приймала Вільяреал. "Жовта субмарина" за доволі веселого футболу відкрила рахунок вже на 17-й хвилині – Олувасеї замкнув простріл від Кардони. Андалусійці зуміли відігратись аж на старті другого тайму внаслідок потужного пострілу Соу з відскоку, однак останнє слово залишилось за "підводниками".

Героєм зустрічі став Манор Соломон. Екс-вінгер Шахтаря вийшов на 84-й хвилині, а вже на 86-й ізраїльтянин асистував Мікаутадзе – 1:2. Причому він спочатку обіграв захисника, протягнув м'яч метрів на 40 і лише потім віддав передачу. До речі, Соломон асистував Мікаутадзе і в попередньому турі, зрівнявши рахунок з Осасуною.

