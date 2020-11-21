Франція, 11 тур

Ренн – Бордо – 0:1

Гол: Бен Арфа, 37

Монако – ПСЖ – 3:2

Голи: Фолланд, 52, 66, Фабрегас, 84 (п) – Мбаппе, 25, 37 (п)

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Ренн продовжує своє падіння. "Червоно-чорні" програли 5 з останніх шести матчів у всіх турнірах. Сьогодні господарів покарав колишній гравець команди. Гол хатема Бен Арфа в першому таймі виявився єдиним у звітній зустрічі.

ПСЖ справедливо може скаржитися на суддівство. У першому таймі проти Монако столична команда забила двічі завдяки Мбаппе. Ще до перерви Кіліан оформив хет-трик, але цей м'яч скасували. Як і гол Мойзе Кена п'ятьма хвилинами раніше. Однак італієць забив за правилами, але бригаді Клемана Тюрпена навіть VAR не допоміг розібратися у ситуації. Рахунок був комфортним, тому парижани сильно не протестували. Якби ж вони знали, що принесе другий тайм...

Після перерви підопічні Ніко Ковача несподівано перевернули матч. Кевін Фолланд оформив дубль ще до середини тайму, а розв'язка настала вже наприкінці гри. Діалло здійснив безглуздий фол у власному штрафному, за що отримав червону, а Фабрегас – право пробити пенальті. Навас вгадав напрямок удару, але врятувати не зміг. Таким чином Монако сенсаційно обіграв лідера за сприяння скандального суддівства. Тепер монегаски другі в турнірній таблиці Ліги 1.

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