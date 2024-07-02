У вівторок, 2 червня, Нідерланди розбили Румунію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 (3:0). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Команда Рональда Кумана показала збірній Україні, як потрібно справлятися з командою Румунії. "Ораньє" не залишили від підопічних Йорданеску каменя на камені: форвард Ліверпуля Серж Гакпо записав у свій актив у цій зустрічі гол+пас, Доніелл Мален вийшов на заміну і оформив дубль, а Хаві Сімонс відзначився двома асистами.

Нідерланди вийшли в 1/4 фіналу Євро-2024 – шоу Гакпо та Малена дозволило розгромити Румунію

Так Гакпо у віці 25 років і 56 днів став наймолодшим гравцем "ораньє", який забив і віддав асист на стадії плей-офф Євро за 36 років – згідно з Opta, Марко ван Бастен залишається неперевершеним. Водночас Мален став першим голландцем в історії чемпіонатів Європи, який забив двічі після виходу на заміну.