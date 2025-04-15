Наполі розбив Емполі в матчі 32-го туру Серії А (3:0). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Скотт Мактомінай забив свій 7-й гол у Серії А цього сезону, повторивши власний рекорд результативності в Манчестер Юнайтед (7 голів в АПЛ сезону 2023/24). Шотландець оформив дубль, проте Ромелу Лукаку взяв участь у всіх трьох м'ячах своєї команди.

Наполі розбив Емполі та наблизився до Інтера на відстань трьох очок – Коваленко отримав крихту ігрового часу

Показники Біг Рома в цьому сезоні Серії А досягли двох двозначних позначок – 12 голів і 10 асистів. Окрім бельгійця лише Мохамед Салах із Ліверпуля досяг двозначних чисел у чемпіонатах топ-5 (27+18).