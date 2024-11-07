Роберт Лєвандовскі дуже хотів відсвяткувати ювілей у Белграді. У разі хет-трика у ворота Црвени Звезди польський бомбардир досяг би позначки у 100 забитих м'ячів у Лізі чемпіонів. Але в цій зустрічі Роберт зумів оформити лише дубль – він забив наприкінці першого тайму та на початку другого. Вочевидь, ювілейний сотий м'яч Лєвандовскі припас на наступний матч із Брестом.

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Крім поляка в цій зустрічі відзначилися також герой Ель Класіко Рафінья (бразилець оформив гол+пас), Іньїго Мартінес і Фермін Лопес. Двічі зламати оборону Барселони вдалося і сербам: Сілас Вамангутіка забив з передачі екс-півзахисника Мілана Раде Круніча, а ближче до кінця зустрічі забив Мілсон.