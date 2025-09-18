Ліверпуль обіграв Атлетіко в матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів (3:2). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліверпуль шокував Атлетіко бліцкригом – вже на шостій хвилині рахунок був 2:0 на користь "червоних": відзначилися Робертсон і Салах. Однак після такого неохайного старту Атлетіко прийшов до тями, і Маркос Льоренте забив на Енфілді перед самою перервою.

"Ви не уявляєте, як це – терпіти образи 90 хвилин": Сімеоне розкритикував УЄФА за поведінку фанатів Ліверпуля

У другому таймі півзахисник збірної Іспанії вже оформив дубль – Аліссон не зміг зреагувати на м'яч після рикошету.

Однак останнє слово залишилося за Ліверпулем – в черговий раз команда Арне Слота забила переможний гол у компенсований час. Це Вірджил ван Дейк прийшов на розіграш стандарту – і головою відправив м'яч у сітку.