Тоттенхем обіграв Пасуш де Феррейру та пробився у груповий етап Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліга конференцій 2021/22, раунд плей-офф кваліфікації. Матч-відповідь

Тоттенхем – Пасуш де Феррейра – 3:0 – (перший матч – 0:1)

Голи: Кейн, 9, 35, Ло Чельсо, 70

Лише вчора Харрі Кейн зробив офіційну заяву, що більше не збирається цього літа покидати Тоттенхем, а сьогодні взявся виконувати функції лідера.

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Пасуш де Феррейра мала хиткі надії на недооцінку суперника, яка допомогла в першому матчі. Однак Кейн доволі швидко відкрив рахунок і ще до перерви оформив дубль. Вже цього рахунку Тоттенхему було достатньо, але у другому таймі завдяки Ло Чельсо вдалося довести справу до розгрому.

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