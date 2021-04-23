У поєдинку 32-го туру Серії А неаполітанці на власному полі каменя на камені не залишили від "орлів". Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У черговому матчі Серії А обидві команди влаштували справжній трилер. Господарі вийшли вперед вже на початку матчу: Інсіньє чітко реалізував доволі "дивний" пенальті. За п'ять хвилин Політано подвоїв перевагу Наполі.

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По перерві підопічні Гаттузо продовжили знищувати свого суперника, забивши ще двічі (зусиллями все того ж Інсіньє та Мертенса). Заспокоївшись, неаполітанці протягом чотирьох хвилин пропустили два голи. Ближче до завершення матчу Осімхену, який вийшов на заміну, поставив фінальну крапку у матчі.

Перемога принесла Наполі 63 очки і залишила на п'ятій позиції з відставанням у два залікових бали від зони Ліги чемпіонів. Лаціо, маючи 58 пунктів в активі, тримається шостим.

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