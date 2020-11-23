Мілан на виїзді обіграв Наполі в рамках 8-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Наполі – Мілан на Футбол 24.

Знову героєм "россонері" став Ібрагімовіч, який забив по голу в кожному із таймів. В нинішньому сезоні в активі Златана вже 10 забитих м'ячів у Серії А. Також відзначимо Петтер Хауге, який забив дебютний гол за Мілан у чемпіонаті.

Ібрагімовіч дублем забезпечив Мілану перемогу над Наполі та лідерство в Серії А

Ця перемога дозволила "червоно-чорним" набрати 20 очок та повернути собі одноосібне лідерство в турнірній таблиці. У Наполі залишилося 14 пунктів та 6 сходинка.