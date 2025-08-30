Дубль і сутичка Твердохліба у відеоогляді матчу Кривбас – Оболонь – 2:1
Кривбас переміг Оболонь у 4-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
59’ Єгор Твердохліб
70’ Єгор Твердохліб
Оболонь мала відчутну перевагу до перерви, однак змарнувала усі свої моменти. У другому таймі Єгор Твердохліб влаштував "пивоварам" майстер-клас з реалізації, оформивши дубль за 11 хвилин. Спочатку лідер Кривбаса замкнув подачу з кутового.
Кривбас переміг Оболонь завдяки дублю Твердохліба – "пивовари" зазнали першої поразки у сезоні УПЛ
Незабаром Твердохліб почубився з Чехом, а рефері призначив пенальті за руку Дубка. Єгор з 11 метрів пробив чітко. Під завісу гри Теслюк один м'яч відквитав, проте Оболоні все ж довелося миритися з першою поразкою в чемпіонаті. Кривбас з 9 очками щонайменше тимчасово наздоганяє Динамо на вершині таблиці.
