Монако і Манчестер Сіті зіграли яскраву нічию (2:2). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Ерлінг Холанд завдяки дублю у ворота Монако забив більше голів, ніж дев'ять команд у їхніх перших 50 матчах Ліги чемпіонів УЄФА (9). На рахунку норвежця 52 голи – більше, ніж загребське Динамо, Андерлехт, Лілль, Брюгге, Бешикташ, Селтік, Галатасарай, ЦСКА (Москва) і Панатінаїкос за перші 50 матчів у турнірі.

У складі монегасків голами відзначилися Тезе і Ерік Дайер. Причому опорник збірної Англії забив з пенальті на 90-й хвилині.

