Манчестер Сіті знищив "вовків" в їхньому ж власному лігві. Команда Пепа Гвардіоли забила господарям по два м'ячі в кожному з таймів: дублем відзначився Ерлінг Холанд, ще по голу додали двоє новачків "містян", Рейндерс (він також записав у свій актив асист) і Шеркі.

Манчестер Сіті розгромив Вулвз завдяки перфомансу дебютантів – дубль Холанда, Рейндерс долучився до трьох голів

Рейндерс – лише другий гравець Сіті, якому вдалося і забити, і віддати гольову передачу в своєму дебютному матчі Прем'єр-ліги після Серхіо Агуеро. Незважаючи на дубль Холанда, саме він став головним героєм зустрічі на Молінью. Видання ВВС присвятило нідерландцю окрему колонку.