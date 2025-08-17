Дубль Холанда та гол+пас нового героя у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 4:0
Манчестер Сіті розгромив Вулверхемптон у матчі 1-го туру АПЛ нового сезону (4:0). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".
Манчестер Сіті знищив "вовків" в їхньому ж власному лігві. Команда Пепа Гвардіоли забила господарям по два м'ячі в кожному з таймів: дублем відзначився Ерлінг Холанд, ще по голу додали двоє новачків "містян", Рейндерс (він також записав у свій актив асист) і Шеркі.
Манчестер Сіті розгромив Вулвз завдяки перфомансу дебютантів – дубль Холанда, Рейндерс долучився до трьох голів
Рейндерс – лише другий гравець Сіті, якому вдалося і забити, і віддати гольову передачу в своєму дебютному матчі Прем'єр-ліги після Серхіо Агуеро. Незважаючи на дубль Холанда, саме він став головним героєм зустрічі на Молінью. Видання ВВС присвятило нідерландцю окрему колонку.