У середу, 2 жовтня, в 2-му турі основного етапу найпрестижнішого євротурніру відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, основний етап, 2-й тур

Арсенал – Олімпіакос – 2:0

Голи: Мартінеллі, 12, Сака, 90+2

Монако – Манчестер Сіті – 2:2

Голи: Тезе, 18, Дайєр, 90 (п.) – Холанд, 15, 44

Наполі – Спортінг – 2:1

Голи: Хьойлунд, 36, 79 – Суарес, 62 (п.)

Байєр – ПСВ – 1:1

Голи: Кофане, 65 – Сайбарі, 72

Лондонський Арсенал на своєму полі здолав Олімпіакос. Вже на старті зустрічі Мартінеллі вивів "канонірів" вперед. Господарі володіли беззаперечною перевагою протягом всієї гри й створили низку моментів для взяття воріт, однак вдруге змогли забити лише у доданий час. Український форвард греків Роман Яремчук участі у матчі не брав – наш земляк продовжує заліковувати травму литкового м'яза. Перемога дозволила Арсеналу набрати 6 очок і піднятися на п'яту сходинку турнірної таблиці. Олімпіакос з одним пунктом 29-й.

Манчестер Сіті на останній хвилині втратив перемогу над Монако. Холанд ще до середини першого тайму вивів підопічних Гвардіоли вперед, однак вже за три хвилини монегаски відігрались. За хвилину до перерви норвежець оформив дубль і на другу половину зустрічі "містяни" виходили у статусі переможця. Англійці вели гру до заслуженої перемоги, однак наприкінці зустрічі привезли у свої ворота пенальті, який чітко виконав Дайєр.

Наполі вдома дотис Спортінг. Хьойлунд наприкінці першого тайму розпакував ворота португальців, однак по перерві Суарес з пенальті відновив статус-кво. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки данський нападник оформив дубль і більше партенопейці свого не віддали. Як наслідок, Наполі набрав 3 очки і став дев'ятнадцятим, Спортінг з такою ж кількістю балів чотирнадцятий.

У ще одному матчі Байєр не втримав перемогу над ПСВ. Леверкузенці вийшли вперед вже на 5-й хвилині, але гол Перішіча скасували через офсайд. Вдруге засмутити голкіпера нідерландців "фармацевти" змогли лише по перерві. Однак тішитися результатом довелось недового – Сайбарі в середині таймі зрівняв і відібрав звитягу у німців. Таким чином, Байєр з 2-ма пунктами йде у турнірній таблиці 25-м, а ПСВ з 1 балом 27-й.

